Soursac

Tournoi de belote

La Sagne Soursac Corrèze

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

L’association Soursac en Forme organise un concours de belote le samedi 26 septembre 2026 à la Salle Polyvalente de Soursac.

Les inscriptions se feront directement sur place le soir de l’événement. De nombreux lots seront mis en jeu pour récompenser les participants.

• Date Samedi 26 septembre 2026

• Horaire 20h00

• Lieu Salle Polyvalente, Soursac

• Tarif 8 € par personne (inscription individuelle)

Services sur place Une buvette sera accessible durant toute la durée de l’événement et une bourriche sera proposée. .

La Sagne Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 31 95 94 soursacenforme@gmail.com

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English : Tournoi de belote

L’événement Tournoi de belote Soursac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze