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Tournoi de belote Soursac

Tournoi de belote Soursac

Tournoi de belote Soursac samedi 26 septembre 2026.

Adresse : La Sagne

Ville : 19550 Soursac

Département : Corrèze

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Soursac

Tournoi de belote

La Sagne Soursac Corrèze

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

L’association Soursac en Forme organise un concours de belote le samedi 26 septembre 2026 à la Salle Polyvalente de Soursac.
Les inscriptions se feront directement sur place le soir de l’événement. De nombreux lots seront mis en jeu pour récompenser les participants.
• Date Samedi 26 septembre 2026
• Horaire 20h00
• Lieu Salle Polyvalente, Soursac
• Tarif 8 € par personne (inscription individuelle)
Services sur place Une buvette sera accessible durant toute la durée de l’événement et une bourriche sera proposée.   .

La Sagne Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 31 95 94  soursacenforme@gmail.com

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English : Tournoi de belote

L’événement Tournoi de belote Soursac a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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