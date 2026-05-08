Soirée Star Kitsch Salle des fêtes Soursac

Soursac

Soirée Star Kitsch

Salle des fêtes Grand’Rue Soursac Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 22:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le Foyer Rural de Soursac vous invite à sa plus importante soirée de l’été, la soirée Star Kitsch haute en couleur.

Préparez-vous à plonger dans un univers décalé, festif et plein de bonne

humeur, où les tubes incontournables seront à l’honneur. Pour l’occasion, un DJ très connu qui n’est autre que Laurent Pepper un habitué des plus grande boite de nuit, sera aux platines pour vous faire danser toute la nuit sur les plus grands hits kitsch et festifs.

L’entrée est proposée au tarif de 7€ réservation en ligne et 10 € sur place. Il est fortement conseillé de réserver à l’avance afin de garantir votre accès à l’événement, le nombre de places étant limité (plus d’informations sur nos réseaux sociaux).

Sur place, notre buvette toujours accompagné d’un large choix reste disponible

Ne manquez pas la soirée la plus importante de l’été à Soursac, un rendez-vous unique pour s’amuser et danser ! .

Salle des fêtes Grand’Rue Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 82 34 30

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English : Soirée Star Kitsch

L’événement Soirée Star Kitsch Soursac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze