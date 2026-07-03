Informations pratiques

Soursac

Balade secrète en Corrèze Balade de Firmin au Viaduc des Rochers Noirs

Soursac Corrèze

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 09:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Découvrez le patrimoine naturel de Soursac en suivant l’ancienne voie du Tacot jusqu’au Viaduc des Rochers Noirs, restauré en 2024 et classé Monument historique. Ce spectaculaire pont suspendu conçu par Albert Gisclard enjambe les gorges de la Luzège à 92 m de hauteur. Le parcours mène ensuite au jardin de Firmin puis au Rocher de la Buse, offrant un panorama exceptionnel sur la vallée et le viaduc. La balade se termine sur ce site remarquable avant un retour libre vers le bourg de Soursac.

Inscriptions sur place auprès de Profession Sport Limousin de 8h00 à 8h45 (obligatoire).

Randonnée de 8.7km, difficulté moyenne .

Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 77 46

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English : Balade secrète en Corrèze Balade de Firmin au Viaduc des Rochers Noirs

L’événement Balade secrète en Corrèze Balade de Firmin au Viaduc des Rochers Noirs Soursac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze