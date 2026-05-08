Soirée Férias Salle des fêtes Soursac
Soirée Férias Salle des fêtes Soursac samedi 15 août 2026.
Soursac
Soirée Férias
Salle des fêtes Grand’Rue Soursac Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 22:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Le Foyer Rural de Soursac vous invite à une soirée Férias festive et conviviale le 14 août à partir de 22h. Plongez
dans l’ambiance chaleureuse du sud avec une soirée placée sous le signe du partage, de la musique et de la
bonne humeur. Sortez vos tenues rouge et blanc et venez profiter d’un moment inoubliable entre amis.
Dès 22h, la soirée s’animera grâce à DJ Manu avec une ambiance musicale entraînante mêlant tubes festifs, et rythmes incontournables pour faire danser toutes les générations. L’esprit Férias sera au rendez-vous avec une atmosphère conviviale et dynamique, idéale pour se retrouver et faire la fête jusqu’au bout de la nuit.
L’entrée se fait directement sur place et est fixée à 5 euros + 1 consommation offertes.Notre buvette restera également a votre disposition !
Ouverte à tous, l’occasion parfaite de partager un moment festif dans une ambiance chaleureuse et typique ! .
Salle des fêtes Grand’Rue Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 82 34 30
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English : Soirée Férias
L’événement Soirée Férias Soursac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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