Soirée Férias Salle des fêtes Soursac

Soursac

Soirée Férias

Salle des fêtes Grand’Rue Soursac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 22:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le Foyer Rural de Soursac vous invite à une soirée Férias festive et conviviale le 14 août à partir de 22h. Plongez

dans l’ambiance chaleureuse du sud avec une soirée placée sous le signe du partage, de la musique et de la

bonne humeur. Sortez vos tenues rouge et blanc et venez profiter d’un moment inoubliable entre amis.

Dès 22h, la soirée s’animera grâce à DJ Manu avec une ambiance musicale entraînante mêlant tubes festifs, et rythmes incontournables pour faire danser toutes les générations. L’esprit Férias sera au rendez-vous avec une atmosphère conviviale et dynamique, idéale pour se retrouver et faire la fête jusqu’au bout de la nuit.

L’entrée se fait directement sur place et est fixée à 5 euros + 1 consommation offertes.Notre buvette restera également a votre disposition !

Ouverte à tous, l’occasion parfaite de partager un moment festif dans une ambiance chaleureuse et typique ! .

Salle des fêtes Grand’Rue Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 82 34 30

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English : Soirée Férias

L’événement Soirée Férias Soursac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze