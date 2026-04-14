Super Mario Galaxy – le film, Cinéma Le Millenium, Caudry
Super Mario Galaxy – le film, Cinéma Le Millenium, Caudry jeudi 16 avril 2026.
Super Mario Galaxy – le film Jeudi 16 avril, 14h30 Cinéma Le Millenium Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00
Cinéma Le Millenium 59540 Caudry Caudry 59540 Nord Hauts-de-France http://le-millenium.fr/ https://www.facebook.com/cinema.lemillenium
sesssion de jeu vidéo