Super Mario Galaxy – le film, Cinéma Le Millenium, Caudry

Super Mario Galaxy – le film Jeudi 16 avril, 14h30 Cinéma Le Millenium Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00

Cinéma Le Millenium 59540 Caudry Caudry 59540 Nord Hauts-de-France http://le-millenium.fr/ https://www.facebook.com/cinema.lemillenium

sesssion de jeu vidéo