Super Rando au Parc national de forêts Grancey-le-Château-Neuvelle
Super Rando au Parc national de forêts Grancey-le-Château-Neuvelle samedi 18 juillet 2026.
Grancey-le-Château-Neuvelle
Super Rando au Parc national de forêts
Parc national de forêts Grancey-le-Château-Neuvelle Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Partez randonner en forêt accompagné d’un guide. Découvrez ces petits détails que vous ne remarquez peut-être pas habituellement.
Avec les agents du Parc national de forêts et de l’ONF.
Parcours de 10 à 17kms avec du dénivelé
Gratuit Réservation obligatoire
Tout le programme des animations estivales du Parc national forets-parcnational.fr .
Parc national de forêts Grancey-le-Château-Neuvelle 21510 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr
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English : Super Rando au Parc national de forêts
L’événement Super Rando au Parc national de forêts Grancey-le-Château-Neuvelle a été mis à jour le 2026-05-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)