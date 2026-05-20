Grancey-le-Château-Neuvelle

Super Rando au Parc national de forêts

Parc national de forêts Grancey-le-Château-Neuvelle Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Partez randonner en forêt accompagné d’un guide. Découvrez ces petits détails que vous ne remarquez peut-être pas habituellement.

Avec les agents du Parc national de forêts et de l’ONF.

Parcours de 10 à 17kms avec du dénivelé

Gratuit Réservation obligatoire

Tout le programme des animations estivales du Parc national forets-parcnational.fr .

Parc national de forêts Grancey-le-Château-Neuvelle 21510 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr

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English : Super Rando au Parc national de forêts

L’événement Super Rando au Parc national de forêts Grancey-le-Château-Neuvelle a été mis à jour le 2026-05-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)