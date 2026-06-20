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SUPER8, la course XC VTT & VTT-AE Plagne Centre La Plagne Tarentaise

SUPER8, la course XC VTT & VTT-AE Plagne Centre La Plagne Tarentaise samedi 11 juillet 2026.

Lieu
Plagne Centre
Adresse
Place du Chaudron
Ville
73210 La Plagne Tarentaise
Département
Savoie
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Tarif

La Plagne Tarentaise

SUPER8, la course XC VTT & VTT-AE

Plagne Centre Place du Chaudron La Plagne Tarentaise Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-11

Le SUPER8 est l’événement incontournable de Vélo de route, XC VTT & VTTAE de La Plagne !
Pour sa 6ème édition, il se tiendra les samedi 11 et dimanche 12 juillet 2026.
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Plagne Centre Place du Chaudron La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 02 01 

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English : SUPER8, the XC Mountain Bike & E-Mountain Bike Race

SUPER8 is the must-attend event for road cycling, XC mountain biking and e-MTB in La Plagne!
Now in its 6th year, it will take place on Saturday 11 and Sunday 12 July 2026.

L’événement SUPER8, la course XC VTT & VTT-AE La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de la Grande Plagne

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