SUPER8, la course XC VTT & VTT-AE Plagne Centre La Plagne Tarentaise samedi 11 juillet 2026.

La Plagne Tarentaise

SUPER8, la course XC VTT & VTT-AE

Plagne Centre Place du Chaudron La Plagne Tarentaise Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Le SUPER8 est l’événement incontournable de Vélo de route, XC VTT & VTTAE de La Plagne !

Pour sa 6ème édition, il se tiendra les samedi 11 et dimanche 12 juillet 2026.

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Plagne Centre Place du Chaudron La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 02 01

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English : SUPER8, the XC Mountain Bike & E-Mountain Bike Race

SUPER8 is the must-attend event for road cycling, XC mountain biking and e-MTB in La Plagne!

Now in its 6th year, it will take place on Saturday 11 and Sunday 12 July 2026.

L’événement SUPER8, la course XC VTT & VTT-AE La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de la Grande Plagne