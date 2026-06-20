SUPER8, la course XC VTT & VTT-AE Plagne Centre La Plagne Tarentaise
SUPER8, la course XC VTT & VTT-AE Plagne Centre La Plagne Tarentaise samedi 11 juillet 2026.
La Plagne Tarentaise
SUPER8, la course XC VTT & VTT-AE
Plagne Centre Place du Chaudron La Plagne Tarentaise Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Le SUPER8 est l’événement incontournable de Vélo de route, XC VTT & VTTAE de La Plagne !
Pour sa 6ème édition, il se tiendra les samedi 11 et dimanche 12 juillet 2026.
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Plagne Centre Place du Chaudron La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 02 01
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English : SUPER8, the XC Mountain Bike & E-Mountain Bike Race
SUPER8 is the must-attend event for road cycling, XC mountain biking and e-MTB in La Plagne!
Now in its 6th year, it will take place on Saturday 11 and Sunday 12 July 2026.
L’événement SUPER8, la course XC VTT & VTT-AE La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de la Grande Plagne
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