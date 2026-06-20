SUPER8 Randonnée Gourmande La Plagne Tarentaise
SUPER8 Randonnée Gourmande La Plagne Tarentaise samedi 11 juillet 2026.
La Plagne Tarentaise
SUPER8 Randonnée Gourmande
Plagne Centre La Plagne Tarentaise Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
SUPER8 La Rando Gourmande, réservée aux épicuriens !
La Rando Gourmande est un point de rencontre convivial pour tous les pilotes du SUPER8 et les aventuriers gourmands.
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Plagne Centre La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 02 01
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English : SUPER8 Gourmet Ride
SUPER8: The Gourmet Hike exclusively for food lovers!
The Gourmet Hike is a friendly get-together for all SUPER8 drivers and food-loving adventurers.
L’événement SUPER8 Randonnée Gourmande La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de la Grande Plagne