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SUPER8 Randonnée Gourmande La Plagne Tarentaise

SUPER8 Randonnée Gourmande La Plagne Tarentaise samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Plagne Centre
Ville
73210 La Plagne Tarentaise
Département
Savoie
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

La Plagne Tarentaise

SUPER8 Randonnée Gourmande

Plagne Centre La Plagne Tarentaise Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

SUPER8 La Rando Gourmande, réservée aux épicuriens !
La Rando Gourmande est un point de rencontre convivial pour tous les pilotes du SUPER8 et les aventuriers gourmands.
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Plagne Centre La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 02 01 

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English : SUPER8 Gourmet Ride

SUPER8: The Gourmet Hike exclusively for food lovers!
The Gourmet Hike is a friendly get-together for all SUPER8 drivers and food-loving adventurers.

L’événement SUPER8 Randonnée Gourmande La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de la Grande Plagne

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