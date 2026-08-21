Superbe Urbain ! Urbain Guinard : Le médecin qui voulait être artiste…, Théâtre de Bligny – Compagnie du Théâtre de Bligny, Fontenay-lès-Briis

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Superbe Urbain ! Urbain Guinard : Le médecin qui voulait être artiste… 19 et 20 septembre Théâtre de Bligny – Compagnie du Théâtre de Bligny Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Louis Guinard, le père : Premier médecin directeur des anciennes Œuvres des Sanatoriums Populaires de Paris sur la venteuse colline de Bligny depuis 1903, s’est éteint paisiblement dans son grand âge, à Bligny, aux tout premiers jours de la Seconde Guerre Mondiale.

Son fils, Urrbain voulait être artiste. mais dans une famille de médecins, « on ne fait pas l’artiste », on est médecin !

Le docteur Urbain Guinard a donc pris la succession de son père à une période cruciale dans la vie du pays, dès le lendemain du décès de son père.

Il lui faudra d’abord traverser la guerre, assurer les soins, l’alimentation, la protection et la tranquilité de plus de 500 personnes, pensionnaires, soignants, personnel et familles ; puis vivre la période historique attendue depuis des sècles : l’arrivée des premiers médicaments curatifs de la tuberculose ; puis la reconversion de l’immence sanatorium en hôpital généraliste ouvert sur son environnement immédiat. Et toujours inover, inventer, faire mieux, toujours.

C’est lui qui donnera le nom de « Cabaret Longue Chaise » au Théâtre de Bligny !

Urbain Guinard avait une personnalité très différente de celle de son père, mais les responsabilités qu’il a dû asumer étaient tout autant considérables.

Venez découvrir son œuvre de médecin et d’ami des artistes, ici, sur la colline de Bligny.

Théâtre de Bligny – Compagnie du Théâtre de Bligny Centre hospitalier 91640 Fontenay-lès-Briis Fontenay-lès-Briis 91640 Essonne Île-de-France http://www.theatre-de-bligny.fr Le théâtre de Bligny a été construit au sein des sanatoriums de Bligny afin « d’éduquer et divertir les pensionnaires des sanatoriums », point d’orgue d’un projet « artistico-pédagogique » engagé en 1903.

Le théâtre de Bligny (architecte : A. Colin) est inauguré le mardi 19 septembre 1934. Le docteur Urbain Guinard, qui deviendra médecin-directeur dès la fin de 1939, apprécie beaucoup les chansonniers de cabaret ; dans sa jeunesse, il avait rêvé de devenir l’un d’eux.

À partir de 1942, à son initiative, le théâtre se transforme régulièrement en « Cabaret de la Longue Chaise ».

Depuis la guerre, des artistes viennent régulièrement « essayer » leurs nouveaux spectacles sur le public de Bligny.

En dehors des pièces de théâtre et du cabaret, il sert pour les fêtes patronales de la Saint-Louis, pour la Sainte-Catherine, la réception des généreux donateurs des sanatoriums avec la complicité des vedettes, et pour quelques fêtes de la Saint-Nicolas.

C’est aussi un cinéma depuis son ouverture. À Bligny eurent lieu plusieurs premières de cinéma des auteurs Noël-Noël et Pierre Cardinal ainsi que la première mondiale de la version française du Pont de la Rivière Kwaï en décembre 1957, la veille de la première « officielle » au Grand Rex de Paris.

En 1967, le théâtre ferme.

Il survivra quelque temps comme cinéma épisodique, mais en 1971 la lumière s’éteint définitivement. Il servira de débarras pendant trente ans et le Pleyel 1928 grand-concert du théâtre survivra aux chocs thermiques saisonniers, enseveli sous une montagne de matelas.

Restauré en 2002 par la maison Labrousse avec l’aide de Pleyel, ce piano est aujourd’hui le trésor de Bligny. Il n’en existe que 4 exemplaires au monde, avec sa mécanique dite « à nez » et ses pieds ronds. L’hôpital a fait construire une petite extension au théâtre en 2010 (avec le soutien du Crédit Agricole d’Île-de-France) afin de le préserver sur le long terme et faciliter son utilisation dans des conditions sécurisées. En 2018, il est inscrit au registre du Patrimoine d’intérêt Régional de la Région Île-de-France. En voiture ou en bus (du lundi au samedi, par la gare autoroutière de Briis-sous-Forges : Bus 9103 depuis les gares de Massy-Palaiseau et Orsay. Tous les horaires : www.savac.fr) Guide et plan a télécharger depuis le site Internet du théâtre : www.theatre-de-bligny.fr

Exposition « Superbe Urbain ! »

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