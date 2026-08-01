SUPERBON FESTIVAL Pannes
vendredi 28 août 2026 · Pannes
Informations pratiques
Pannes
SUPERBON FESTIVAL
Rue Marcel Donette Pannes Loiret
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
SUPERBON FESTIVAL
À Superbon, l’ambiance est garantie ! vous retrouverez des groupes pop et rock, des DJ sets et bien d’autres choses encore. Electro Live Nation, on est tous là ! Les meilleurs food trucks aux spécialités du monde entier seront là aussi ! 3 .
Rue Marcel Donette Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire accueil@mairie-pannes.fr
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English :
AWESOME FESTIVAL
L’événement SUPERBON FESTIVAL Pannes a été mis à jour le 2026-08-03 par OT MONTARGIS
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