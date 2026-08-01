Informations pratiques

Pannes

SUPERBON FESTIVAL

Rue Marcel Donette Pannes Loiret

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

SUPERBON FESTIVAL

À Superbon, l’ambiance est garantie ! vous retrouverez des groupes pop et rock, des DJ sets et bien d’autres choses encore. Electro Live Nation, on est tous là ! Les meilleurs food trucks aux spécialités du monde entier seront là aussi ! 3 .

Rue Marcel Donette Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire accueil@mairie-pannes.fr

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English :

AWESOME FESTIVAL

L’événement SUPERBON FESTIVAL Pannes a été mis à jour le 2026-08-03 par OT MONTARGIS