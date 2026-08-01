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AGENDA · Pannes

SUPERBON FESTIVAL Pannes

vendredi 28 août 2026 · Pannes

SUPERBON FESTIVAL Pannes

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Rue Marcel Donette
Ville
45700 Pannes
Département
Loiret
Tarif
3 3 3 Tarif de base plein tarif

Pannes

SUPERBON FESTIVAL

Rue Marcel Donette Pannes Loiret

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-28
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-28

SUPERBON FESTIVAL
À Superbon, l’ambiance est garantie ! vous retrouverez des groupes pop et rock, des DJ sets et bien d’autres choses encore. Electro Live Nation, on est tous là ! Les meilleurs food trucks aux spécialités du monde entier seront là aussi ! 3  .

Rue Marcel Donette Pannes 45700 Loiret Centre-Val de Loire   accueil@mairie-pannes.fr

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English :

AWESOME FESTIVAL

L’événement SUPERBON FESTIVAL Pannes a été mis à jour le 2026-08-03 par OT MONTARGIS

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