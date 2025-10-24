SUPERBUS – ZENITH DE LILLE Lille

SUPERBUS Début : 2026-11-19 à 20:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : SUPERBUSAprès avoir fêté leurs 20 ans d’existence en 2022, Superbus fait son grand retour cette année avec leur 7ème album OK KO et revisite leurs supertubes “Lola” ft. Hoshi et Nicola Sirkis & Butterfly ft. Rori ! Après un début de tournée complète, le groupe culte vous donne rendez-vous le [date] à [Salle Ville] pour une date exceptionnelle. Un retour à une pop-rock explosive qui saura ravir leurs plus grands fans.

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59