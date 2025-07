Isabel Van Gelder (côté Records) Supersonic Records Paris

Supersonic Records présente…

Isabel Van Gelder en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/L4f891d2e7ea

ISABEL VAN GELDER

(Pop / Amsterdam, NLD)

Isabel van Gelder est une auteure-compositrice-interprète de 22 ans, originaire d’Amsterdam, dont la voix va droit au cœur. Sa musique oscille entre ballades rêveuses et chargées d’émotion et chansons pop énergiques.

Son premier single Pieces, une ballade autobiographique, a été bien accueilli, suivi de l’enjoué Feel Again. Avec ses dernières sorties Run et Die For You, Isabel montre un côté plus profond et plus personnel. Des thèmes tels que la santé mentale et le chagrin d’amour y sont abordés avec force et honnêteté.

Avec des millions de vues sur Instagram et TikTok, des centaines de milliers de streams sur Spotify, et une fanbase qui grandit rapidement, Isabel van Gelder est prête pour sa première tournée au Royaume-Uni et en Europe.

ÉCOUTER

REGARDER

https://www.youtube.com/@isabelvangelder/videos

AIMER

https://www.instagram.com/isabelvangelder/

———————————

Dimanche 8 Février 2026

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 15.50€ / 19€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

———————————

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

de 20h00 à 23h00

payant Prévente : 15.50 EUR Tout public.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/duwSSyaMw https://fb.me/e/duwSSyaMw