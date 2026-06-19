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Sur la paille Festival de musique Corberon

Sur la paille Festival de musique Corberon samedi 4 juillet 2026.

Ville : 21250 Corberon

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Corberon

Sur la paille Festival de musique

Corberon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 02:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Un jour, quelqu’un a dit et si on faisait un festival ?
Personne n’a dit non. C’est comme ça que ça s’est passé.
Le 4 juillet à Corberon.
Amenez de quoi vous asseoir.

Programmation
GAMIN chanson pop
ANGEL OF PAIN métal
LATE LULU AND THE MISSING BANJO bluegrass
LES BRÈCHES indé
SEED électro

Animations
Course de botte de paille ; Jeux pour petits et grands ; Maquillage enfant ; Atelier de graff ; Atelier de poterie

Restauration, option végétarienne, buvette.   .

Corberon 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   contact@ideedetravers.fr

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English : Sur la paille Festival de musique

L’événement Sur la paille Festival de musique Corberon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1

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