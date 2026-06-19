Sur la paille Festival de musique Corberon
Sur la paille Festival de musique Corberon samedi 4 juillet 2026.
Corberon
Sur la paille Festival de musique
Corberon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 02:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Un jour, quelqu’un a dit et si on faisait un festival ?
Personne n’a dit non. C’est comme ça que ça s’est passé.
Le 4 juillet à Corberon.
Amenez de quoi vous asseoir.
Programmation
GAMIN chanson pop
ANGEL OF PAIN métal
LATE LULU AND THE MISSING BANJO bluegrass
LES BRÈCHES indé
SEED électro
Animations
Course de botte de paille ; Jeux pour petits et grands ; Maquillage enfant ; Atelier de graff ; Atelier de poterie
Restauration, option végétarienne, buvette. .
Corberon 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@ideedetravers.fr
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English : Sur la paille Festival de musique
L’événement Sur la paille Festival de musique Corberon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1