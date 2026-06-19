Sur la paille Festival de musique Corberon samedi 4 juillet 2026.

Corberon

Sur la paille Festival de musique

Corberon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Un jour, quelqu’un a dit et si on faisait un festival ?

Personne n’a dit non. C’est comme ça que ça s’est passé.

Le 4 juillet à Corberon.

Amenez de quoi vous asseoir.

Programmation

GAMIN chanson pop

ANGEL OF PAIN métal

LATE LULU AND THE MISSING BANJO bluegrass

LES BRÈCHES indé

SEED électro

Animations

Course de botte de paille ; Jeux pour petits et grands ; Maquillage enfant ; Atelier de graff ; Atelier de poterie

Restauration, option végétarienne, buvette. .

Corberon 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@ideedetravers.fr

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English : Sur la paille Festival de musique

L’événement Sur la paille Festival de musique Corberon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1