Sur la piste des dinosaures Parking plage du Veillon Talmont-Saint-Hilaire samedi 27 juin 2026.

Talmont-Saint-Hilaire

Sur la piste des dinosaures

Parking plage du Veillon Avenue de la Plage Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-12

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Parking plage du Veillon Avenue de la Plage Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 7 49 43 11 05 adlj.vendee@protonmail.com

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English :

L’événement Sur la piste des dinosaures Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral