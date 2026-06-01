Sur la piste des machines cachées, Jardin du Musée Jules Verne, Nantes
Sur la piste des machines cachées, Jardin du Musée Jules Verne, Nantes samedi 6 juin 2026.
Sur la piste des machines cachées 6 et 7 juin Jardin du Musée Jules Verne Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Dix machines ont fait escale dans le jardin du Musée Jules Verne et dans le Jardin extraordinaire. À vous de les retrouver au fil de votre promenade. Ouvrez l’oeil !
Jardin du Musée Jules Verne 3 rue de l’Hermitage 44100 NANTES Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Dix machines ont fait escale dans le jardin du Musée Jules Verne et dans le Jardin extraordinaire. À vous de les retrouver au fil de votre promenade. Ouvrez l’oeil !
© Illustration Benoit Vieillard
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