Sur la piste des machines cachées, Jardin du Musée Jules Verne, Nantes

Sur la piste des machines cachées 6 et 7 juin Jardin du Musée Jules Verne Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Dix machines ont fait escale dans le jardin du Musée Jules Verne et dans le Jardin extraordinaire. À vous de les retrouver au fil de votre promenade. Ouvrez l’oeil !

Jardin du Musée Jules Verne 3 rue de l’Hermitage 44100 NANTES Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dix machines ont fait escale dans le jardin du Musée Jules Verne et dans le Jardin extraordinaire. À vous de les retrouver au fil de votre promenade. Ouvrez l’oeil !

© Illustration Benoit Vieillard