Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sur la piste des machines cachées, Jardin du Musée Jules Verne, Nantes

Sur la piste des machines cachées, Jardin du Musée Jules Verne, Nantes

Sur la piste des machines cachées, Jardin du Musée Jules Verne, Nantes samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin du Musée Jules Verne

Adresse : 3 rue de l'Hermitage 44100 NANTES

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Sur la piste des machines cachées 6 et 7 juin Jardin du Musée Jules Verne Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Dix machines ont fait escale dans le jardin du Musée Jules Verne et dans le Jardin extraordinaire. À vous de les retrouver au fil de votre promenade. Ouvrez l’oeil !

Jardin du Musée Jules Verne 3 rue de l’Hermitage 44100 NANTES Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Dix machines ont fait escale dans le jardin du Musée Jules Verne et dans le Jardin extraordinaire. À vous de les retrouver au fil de votre promenade. Ouvrez l’oeil !

© Illustration Benoit Vieillard

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)