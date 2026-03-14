Sur la piste des sauveurs pour le don de moelle osseuse 3e édition Circuits de Vendée Fontenay-le-Comte

Sur la piste des sauveurs pour le don de moelle osseuse 3e édition

Circuits de Vendée 60 Rue de Chambouin Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Le samedi 28 mars 2026, l’association Les Sauveurs De Cellules (LSDC) organise la 3e édition de l’événement Sur la piste des sauveurs .

Au programme exposition de voitures d’exception et baptêmes automobiles pour sensibiliser au don de moelle osseuse.

Sur place, il sera possible de s’inscrire sur www.dondemoelleosseuse.fr, le registre de donneurs volontaires de moelle osseuse.

LES SAUVEURS DE CELLULES ont besoin de vous pour combattre certaines maladies comme les leucémies…en sensibilisant les jeunes de 18 à 35 ans.

Vous possédez un véhicule GT, d’exception, de prestige, de sport ou de prestige ? Votre engagement à nos cotés sera d’une très grande importance, plus de 2000 malades attendent une greffe de moelle osseuse.

Trouver un donneur est une chance incroyable, votre présence avec votre véhicule est indispensable pour sauver des vies!

Merci à vous pour votre solidarité. .

Circuits de Vendée 60 Rue de Chambouin Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday, March 28, 2026, the association Les Sauveurs De Cellules (LSDC) is organizing the 3rd edition of the event Sur la piste des sauveurs .

L’événement Sur la piste des sauveurs pour le don de moelle osseuse 3e édition Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin