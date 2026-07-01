Sur la Trace du Temps – Venus Song #2, Centre de Loisirs – Salle André Briet / place d’Emonville, Chépy

Informations pratiques

Sur la Trace du Temps – Venus Song #2 Mercredi 8 juillet, 14h00 Centre de Loisirs – Salle André Briet / place d’Emonville Somme

pEtites perceptiOns

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T15:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T14:00:00+02:00 – 2026-07-08T15:00:00+02:00

Sur la Trace du Temps – théâtre d’objets et de sons

tout public à partir de 6 ans – durée 30 minutes

Dans un laboratoire hybride et ludique nous assistons à l’analyse des vestiges d’une fouille archéologique imaginaire. Les objets, les sons et les images tracent une ligne succincte du Temps scindée en 5 chapitres – de l’apparition de la Terre à la naissance de l’Ar. Une traversée condensée – visite atypique de la chronologie de nos origines – pas à pas à travers des indices et des preuves vers la découverte d’une statuette paléolithique sans visage qui pourtant nous regarde les yeux pleins de questions.

www.petitesperceptions.com

Centre de Loisirs – Salle André Briet / place d’Emonville Chépy Chépy 80210 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « dif@petitesperceptions.com »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat@mairie-chepy.fr »}] [{« link »: « http://www.petitesperceptions.com »}]

théâtre d’objets et de sons sur table

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