SUR LE CHEMIN JEAN RACINE – DE CHEVREUSE A L’ABBAYE DE PORT ROYAL DES CHAMPS, Château de La Madeleine, Chevreuse

SUR LE CHEMIN JEAN RACINE – DE CHEVREUSE A L’ABBAYE DE PORT ROYAL DES CHAMPS Dimanche 12 juillet, 16h30 Château de La Madeleine Yvelines

Tarifs : ADULTE 8€ ; ENFANT – MINEUR 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T16:30:00+02:00 – 2026-07-12T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T16:30:00+02:00 – 2026-07-12T19:00:00+02:00

Nous emprunterons le chemin du poète dramaturge quand il se rendait aux « Petites Écoles » de Port-Royal des Champs depuis Chevreuse. Nous traverserons les bois et longerons les prairies humides jusqu’aux ruines de l’Abbaye de Port Royal, berceau de la pensée janséniste. En février, si le temps est clément fleuriront les pervenches, les ficaires ; nous observerons également la famille des fougères : scolopendres, polypodes et doradilles accrochées aux berges des ruisseaux ou sur les vieux murs. Tout un vieux monde en cette saison encore hivernale.

Durée : 2h30

Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/sur-le-chemin-jean-racine-de-chevreuse-a-l-abbaye-des-port-royal-des-champs-pnr-haute-vallee-de-chevreuse-6894

« La Nature est Inimitable » écrit Jean racine dans son poème « Louange de Port-Royal » Nature Sortie nature