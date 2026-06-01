Sur le rocher apparaît le temple de Minerve., Giardini di Acànto – Associazione Misticanza APS, Castro

Sur le rocher apparaît le temple de Minerve. Samedi 6 juin, 08h00, 18h30 Giardini di Acànto – Associazione Misticanza APS Lecce

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

crebrescunt optatae aurae portusque patescit

iam proprior templumque apparet in arce Minervae

(Virgile, Énée, Livre III, versets 530-531)

« les brises bramate grandissent et désormais plus près s’ouvre le port

et sur la forteresse apparaît le temple de Minerve

Enregistrement audio de la lecture d’un extrait du livre 3° de l’Énéide de Virgile. L’extrait parle à travers la voix de Daniela Sozzaro de l’escale à Castro di Enea.

Giardini di Acànto – Associazione Misticanza APS 73030 Castro Lecce Castro Lecce Puglia https://www.facebook.com/share/1Cousgm7hp/

crebrescunt optatae aurae portusque patescit

Daniela Scozzaro