Sur le rocher apparaît le temple de Minerve., Giardini di Acànto – Associazione Misticanza APS, Castro
Sur le rocher apparaît le temple de Minerve., Giardini di Acànto – Associazione Misticanza APS, Castro samedi 6 juin 2026.
Sur le rocher apparaît le temple de Minerve. Samedi 6 juin, 08h00, 18h30 Giardini di Acànto – Associazione Misticanza APS Lecce
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00
crebrescunt optatae aurae portusque patescit
iam proprior templumque apparet in arce Minervae
(Virgile, Énée, Livre III, versets 530-531)
« les brises bramate grandissent et désormais plus près s’ouvre le port
et sur la forteresse apparaît le temple de Minerve
Enregistrement audio de la lecture d’un extrait du livre 3° de l’Énéide de Virgile. L’extrait parle à travers la voix de Daniela Sozzaro de l’escale à Castro di Enea.
Giardini di Acànto – Associazione Misticanza APS 73030 Castro Lecce Castro Lecce Puglia https://www.facebook.com/share/1Cousgm7hp/
crebrescunt optatae aurae portusque patescit
Daniela Scozzaro