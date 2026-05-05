« Sur les pas d’Arsène, 24 fleurs, 24 heures en 24 secondes ! « , Musée d’Arsonval, La Porcherie 87380
« Sur les pas d’Arsène, 24 fleurs, 24 heures en 24 secondes ! « , Musée d’Arsonval, La Porcherie 87380 samedi 27 juin 2026.
« Sur les pas d’Arsène, 24 fleurs, 24 heures en 24 secondes ! » 27 et 28 juin Musée d’Arsonval Haute-vienne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Animations avec des fleurs et rotation de la terre.
Au Musée d’Arsonval et salle des fêtes
Musée d’Arsonval le bourg La Porcherie 87380 87380 Haute-vienne Nouvelle Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 11 18 33 »}]
« Sur les pas d’Arsène, 24 fleurs, 24 heures en 24 secondes ! » animation musée
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