« Sur les pas d’Arsène, 24 fleurs, 24 heures en 24 secondes ! « , Musée d’Arsonval, La Porcherie 87380

« Sur les pas d’Arsène, 24 fleurs, 24 heures en 24 secondes ! » 27 et 28 juin Musée d’Arsonval Haute-vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Animations avec des fleurs et rotation de la terre.

Au Musée d’Arsonval et salle des fêtes

Musée d’Arsonval le bourg La Porcherie 87380 87380 Haute-vienne Nouvelle Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 11 18 33 »}]

« Sur les pas d’Arsène, 24 fleurs, 24 heures en 24 secondes ! » animation musée

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