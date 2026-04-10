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Sur les pas de Turner Exposition de gravures et de dessins Atelier du Chat Marin Le Tréport

Sur les pas de Turner Exposition de gravures et de dessins Atelier du Chat Marin Le Tréport jeudi 6 août 2026.

Lieu : Atelier du Chat Marin

Adresse : 11 rue du Commerce

Ville : 76470 Le Tréport

Département : Seine-Maritime

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Le Tréport

Sur les pas de Turner Exposition de gravures et de dessins

Atelier du Chat Marin 11 rue du Commerce Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Dans le cadre de l’événement Turner et les Trois Sœurs (week-end Turner 9 et 10 août) Coup de pinceau à Clarkson Stanfield .
Gravures anciennes sur les Villes Sœurs d’après les aquarelles de Clarkson Stanfield, contemporain de Turner et pastels de Fontaine de la Mare inspirés des gravures. Ouverture du jeudi au samedi, de 15 h à 18 h, les autres jours sur RV au 06 72 85 79 72. Gratuit.   .

Atelier du Chat Marin 11 rue du Commerce Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 85 79 72  fontainedelamare1@gmail.com

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English : Sur les pas de Turner Exposition de gravures et de dessins

L’événement Sur les pas de Turner Exposition de gravures et de dessins Le Tréport a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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