Sur les Pas de… Visites guidées de Nevers Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers

Sur les Pas de… Visites guidées de Nevers

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:30:00

fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

Tous publics, dès 8 ans. 10 €/5 €, sur inscription. Lieu de RDV MFBA Musée de la Faïence et des Beaux-Arts.

23/07 et 13/08 Sur les Pas de sainte Bernadette

Venue de Lourdes en quête de paix, Bernadette Soubirous a profondément marqué Nevers de son empreinte. Son histoire s’inscrit dans celle, plus vaste, des congrégations religieuses féminines et masculines qui ont façonné la ville. Aujourd’hui, nous vous ouvrons les portes d’un pan essentiel de l’histoire de Nevers.

30/07 et 27/08 Sur les Pas des Gonzague

La famille des Gonzague joue un rôle déterminant dans l’histoire de Nevers. Venue d’Italie à la fin du XVIème siècle, elle introduit le savoir-faire de la faïence, qui contribue au rayonnement de la ville. Leur présence transforme en profondeur Nevers, tant sur le plan urbain que culturel. Aujourd’hui encore, leur héritage se lit dans le patrimoine et l’identité de la ville. .

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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L’événement Sur les Pas de… Visites guidées de Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)