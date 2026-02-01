Sur les Pas de… Visites guidées de Nevers Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers
Sur les Pas de… Visites guidées de Nevers Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers jeudi 23 juillet 2026.
Sur les Pas de… Visites guidées de Nevers
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest Nevers Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:30:00
fin : 2026-07-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27
Tous publics, dès 8 ans. 10 €/5 €, sur inscription. Lieu de RDV MFBA Musée de la Faïence et des Beaux-Arts.
23/07 et 13/08 Sur les Pas de sainte Bernadette
Venue de Lourdes en quête de paix, Bernadette Soubirous a profondément marqué Nevers de son empreinte. Son histoire s’inscrit dans celle, plus vaste, des congrégations religieuses féminines et masculines qui ont façonné la ville. Aujourd’hui, nous vous ouvrons les portes d’un pan essentiel de l’histoire de Nevers.
30/07 et 27/08 Sur les Pas des Gonzague
La famille des Gonzague joue un rôle déterminant dans l’histoire de Nevers. Venue d’Italie à la fin du XVIème siècle, elle introduit le savoir-faire de la faïence, qui contribue au rayonnement de la ville. Leur présence transforme en profondeur Nevers, tant sur le plan urbain que culturel. Aujourd’hui encore, leur héritage se lit dans le patrimoine et l’identité de la ville. .
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sur les Pas de… Visites guidées de Nevers
L’événement Sur les Pas de… Visites guidées de Nevers Nevers a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Nevers (Nièvre)
- Concert Nyna Loren présenté par JMF Bourgogne Franche-Comté Café Charbon Nevers Nevers 2 avril 2026
- Tulipe de l’Espoir Parc Roger Salengro Nevers 4 avril 2026
- Foire de Nevers Japon Manga Rue Amiral Jacquinot Nevers 4 avril 2026
- Concert Los Tres Puntos [ska] Nevers 4 avril 2026
- Premier dimanche du mois Tout le monde au Musée Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers Nevers 5 avril 2026