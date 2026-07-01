Sur les pas d’Elisabeth de Bozas, Mairie de Bozas, Bozas

Informations pratiques

Sur les pas d’Elisabeth de Bozas 19 et 20 septembre Mairie de Bozas Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

En écho au thème européen « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », les communes d’Arlebosc et de Bozas invitent le public à redécouvrir ce qui demeure : les paysages, les pierres, les archives et les histoires qui continuent de façonner leur territoire.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, un parcours original mêlant patrimoine, paysage, histoire et lectures conduira les visiteurs à la découverte de plusieurs lieux emblématiques de Bozas.

Guidés par la figure d’Élisabeth de Bozas, dame du XIIIᵉ siècle dont l’existence est attestée par les sources historiques, les participants seront invités à voyager à travers les siècles pour mieux comprendre l’histoire du village et l’évolution de son territoire.

Le parcours mènera notamment vers l’église, les archives communales et la cour du château de Bozas, exceptionnellement ouverte au public à cette occasion. Une exposition présentée en mairie permettra de découvrir des archives et documents anciens rarement montrés au public et de mieux comprendre la mémoire écrite du village.

Des QR codes installés sur le parcours donneront accès à des contenus historiques, des lectures et des ressources patrimoniales consultables librement, permettant à chacun de poursuivre la découverte du territoire au-delà de la visite.

Une invitation à découvrir autrement un patrimoine rural vivant, entre histoire, mémoire et paysages.

Projet réalisé avec le soutien du Département de l’Ardèche.

Animation gratuite et ouverte à tous.

Mairie de Bozas 07410 BOZAS Bozas 07410 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475067141 https://bozas.fr/ https://www.facebook.com/Bozas07410/?ref=embed_page# Bozas. Perché sur les hauteurs, le village de Bozas conserve les traces d’une histoire ancienne intimement liée à la féodalité et à l’organisation du territoire médiéval. Ancien siège d’un mandement, il s’est développé autour de son château, de son église … Pierres et archives racontent cette histoire.

En écho au thème européen « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », les communes d’Arlebosc et de Bozas invitent le public à redécouvrir ce qui demeure : les paysages, les pierres, les…

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