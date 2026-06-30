Sur les pas d’illustres agenais Place Armand Fallières Agen

Informations pratiques

Agen

Sur les pas d’illustres agenais

Place Armand Fallières Devant le kiosque à journaux Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 15:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Découvrez les grandes figures qui ont influencé Agen et au-delà. Cette visite vous révélera des personnages emblématiques comme Louis Ducos du Hauron et Scaliger, ainsi que leur impact sur l’histoire.

Découvrez les grandes figures qui ont façonné Agen et rayonné bien au-delà ! Cette déambulation au cœur de la ville vous plongera dans l’histoire de ces personnages d’exception, qui ont laissé leur empreinte dans des domaines aussi variés que la science, la littérature ou encore la médecine. De Louis Ducos du Hauron, inventeur, à Scaliger, érudit et humaniste, chaque étape de cette visite vous fera découvrir comment ces Agenais ont contribué à façonner l’histoire locale et universelle. Anecdotes, lieux emblématiques et récits fascinants jalonneront votre parcours, révélant un patrimoine humain et culturel unique. .

Place Armand Fallières Devant le kiosque à journaux Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr

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English : Sur les pas d’illustres agenais

Discover the prominent figures who have influenced Agen and beyond. This tour will introduce you to iconic figures such as Louis Ducos du Hauron and Scaliger, as well as their impact on history.

L’événement Sur les pas d’illustres agenais Agen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Destination Agen