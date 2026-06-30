Sur les pas d’illustres agenais Place Armand Fallières Agen
vendredi 14 août 2026 · Place Armand Fallières · Agen
Informations pratiques
Agen
Sur les pas d’illustres agenais
Place Armand Fallières Devant le kiosque à journaux Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 15:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Découvrez les grandes figures qui ont influencé Agen et au-delà. Cette visite vous révélera des personnages emblématiques comme Louis Ducos du Hauron et Scaliger, ainsi que leur impact sur l’histoire.
Découvrez les grandes figures qui ont façonné Agen et rayonné bien au-delà ! Cette déambulation au cœur de la ville vous plongera dans l’histoire de ces personnages d’exception, qui ont laissé leur empreinte dans des domaines aussi variés que la science, la littérature ou encore la médecine. De Louis Ducos du Hauron, inventeur, à Scaliger, érudit et humaniste, chaque étape de cette visite vous fera découvrir comment ces Agenais ont contribué à façonner l’histoire locale et universelle. Anecdotes, lieux emblématiques et récits fascinants jalonneront votre parcours, révélant un patrimoine humain et culturel unique. .
Place Armand Fallières Devant le kiosque à journaux Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 36 09 info@destination-agen.fr
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English : Sur les pas d’illustres agenais
Discover the prominent figures who have influenced Agen and beyond. This tour will introduce you to iconic figures such as Louis Ducos du Hauron and Scaliger, as well as their impact on history.
L’événement Sur les pas d’illustres agenais Agen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Destination Agen
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