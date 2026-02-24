Sur les pas du chevreuil aux bois d’Argent Forges-les-Eaux
Sur les pas du chevreuil aux bois d’Argent
Bois de l’Epinay Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Début : 2026-10-03 14:00:00
Partez en famille pour une aventure contée, sensorielle et interactive à la découverte de la vie des chevreuils ! L’animation se clôtura par un gouter.
Inscriptions https://www.seinemaritime.fr/nos-actions/environnement/espaces-naturels/visites-des-espaces-naturels-sensibles/
Informations sur les Espaces Naturels Sensibles
02 32 81 68 70
✉️ enslittoral@seinemaritime.fr
Désistement merci de prévenir en cas d’annulation.
Gratuit .
Bois de l’Epinay Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 81 68 70
