Sur les pas du chevreuil aux bois d’Argent

Bois de l’Epinay Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Partez en famille pour une aventure contée, sensorielle et interactive à la découverte de la vie des chevreuils ! L’animation se clôtura par un gouter.

Inscriptions https://www.seinemaritime.fr/nos-actions/environnement/espaces-naturels/visites-des-espaces-naturels-sensibles/

Informations sur les Espaces Naturels Sensibles

02 32 81 68 70

✉️ enslittoral@seinemaritime.fr

Désistement merci de prévenir en cas d’annulation.

Gratuit .

Bois de l’Epinay Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 81 68 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sur les pas du chevreuil aux bois d’Argent

L’événement Sur les pas du chevreuil aux bois d’Argent Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux