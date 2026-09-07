Sur les pistes d’un village cévenol, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Informations pratiques

Sur les pistes d’un village cévenol Samedi 26 septembre, 10h30 Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T14:00:00+02:00

Dès 8 ans.

Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille 30140 Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 15 02 59 28 »}, {« type »: « email », « value »: « pazapas3034@gmail.com »}]

Découvrez le patrimoine culturel, historique et naturel de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille.