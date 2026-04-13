Saint-Lothain

Sur les traces clunisiennes

Saint-Lothain Jura

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 11:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Dans le cadre du Festival de la Randonnée organisé par l’Office de Tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura

Différentes formules prévues

Matin 4 km (150m de dénivelé ; facile)

Après-midi 7 km (120m de dénivelé, facile)

Journée 11km, (260m de dénivelé, assez facile)

La première boucle, le matin, de 4,5 km dans une nature préservée vous emmènera jusqu’au gîte de la maison du haut situé au hameau des Bordes.

A voir sur l’itinéraire le site de l’ancien village de Silèze, la source de Saint-Lothain, la grotte des Bordes et de jolis points de vue.

La deuxième, de 5,5 km, après le repas tiré du sac, traverse le village à la découverte des ses nombreuses fontaines, lavoirs et de son petit patrimoine rural.

Après un passage par le Mont Calvaire et ses chapelles, la boucle se termine par la visite du Prieuré (site clunisien), de l’église et de sa crypte médiévale classée monument historique depuis 1946 avant retour au stade.

Prévoir Pique-nique, eau, en-cas, bonnes chaussures de marche, vêtements adaptés aux exigences de la météo, casquette, lunettes de soleil, crème solaire.

Durée petite rando 3h30, grande randonnée journée

Prix 10€ (petite rando), 15€ (grande randonnée)

À partir de 6 ans

Le parcours commenté est constitué de deux boucles sans difficulté particulière.

Des bénévoles de l’association des Chemins de Cluny Franche-Comté Bourgogne vous accompagneront tout au long de la journée.

LE FESTIVAL DE LA RANDONNEE

Avec plus de 600 kilomètres de chemins de randonnée, Arbois Poligny Salins Coeur du Jura est la destination rêvée pour les randonneurs de tous niveaux. Avec ses reliefs de moyenne montagne, notre territoire offre en effet des parcours accessibles à tous. Pour mieux les faire connaître, l’Office de tourisme a décidé de créer un festival de randonnée.

-Annulation

En cas d’annulation de la part du client, moins de 48h avant la date de la randonnée, aucun remboursement ne sera possible.

L’Office du Tourisme Coeur du Jura se réserve le droit de modifier ou annuler un parcours en cas de conditions météorologiques très défavorables ou si un impératif de dernière minute l’y contraint. À cette condition, l’Office du tourisme Coeur du Jura s’engage à rembourser le client.

Pour plus de détails sur les conditions d’annulation, se référer aux Conditions Générales de Vente présentes sur dans votre mail de confirmation ou sur www.coeurdujura-tourisme.com.

-Consignes de sécurité

Animaux non admis

Respecter les consignes données par le ou les accompagnateurs avant chaque randonnée, bien préparer son sac prévoir de l’eau, un en-cas, des chaussures de marche et des vêtements adaptés, et un pique-nique pour les randonnées à la journée.

Pour des raisons de sécurité, toute personne qui se présente sans chaussures adaptées à la randonnée à laquelle il souhaite participer, pourra se voir refuser l’accès à celle-ci par les encadrants.

-Assurances

Toute personne participant au Festival s’engage à contracter une assurance couvrant sa responsabilité civile et les accidents corporels.

-Charte du randonneur responsable

→ Respecter la réglementation en vigueur

→ Rester sur les chemins balisés

→ Rapporter et trier ses déchets

→ Rester silencieux pour ne pas perturber/effrayer la faune

→ Ne pas surestimer sa forme physique

→ Fermer les barrières et clôtures après votre passage

→ Privilégier le covoiturage et se garer dans des endroits prévus à cet effet

→ Dans les espaces fragiles (grottes, rivières, cascades, lisières de forêts…), ne pas cueillir ou arracher de plantes, celles-ci peuvent être protégées, ne cherchez pas le contact rapproché avec la faune sauvage .

Saint-Lothain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

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English : Sur les traces clunisiennes

L’événement Sur les traces clunisiennes Saint-Lothain a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA