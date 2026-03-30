Sur les traces de la bête rando moto Saint-Priest-la-Feuille
Sur les traces de la bête rando moto Saint-Priest-la-Feuille samedi 20 juin 2026.
Sur les traces de la bête rando moto
Saint-Priest-la-Feuille Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Sur les traces de la bête est une rando enduro dans les chemins, proposée par l’association Motoverte Marchoise, sur un parcours de 55 km. Elle est spécialement ouverte aux motos anciennes de 1900 à 1989. .
Saint-Priest-la-Feuille 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 52 25
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English : Sur les traces de la bête rando moto
L’événement Sur les traces de la bête rando moto Saint-Priest-la-Feuille a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Pays Sostranien
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