Pontorson

Sur les traces de la forteresse de Pontorson

2 Place de L’Hôtel de ville Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

À travers ses rues chargées d’histoire, la visite guidée de Pontorson avec un guide conférencier vous entraîne au cœur d’une ville millénaire au rôle stratégique majeur.

Revivez l’épopée de cette cité normande, façonnée par les grands conflits régionaux et internationaux.

Mais que reste-t-il aujourd’hui de la forteresse de Pontorson, témoin de ce passé militaire ?

Inscription obligatoire auprès des bureaux touristiques Mont Saint Michel-Normandie Tourisme ou sur www.ot-montsaintmichel.com. Visite sous conditions de 3 personnes minimum. .

2 Place de L’Hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 2 33 60 14 30

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English : Sur les traces de la forteresse de Pontorson

L’événement Sur les traces de la forteresse de Pontorson Pontorson a été mis à jour le 2026-04-24 par OT MSM Normandie BIT Ducey-les-Chéris