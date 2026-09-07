Sur les traces de la Grande Guerre en Forêt régionale de Montgé, Parking du Haras du Sauvoy, Saint-Soupplets

Informations pratiques

Sur les traces de la Grande Guerre en Forêt régionale de Montgé Samedi 19 septembre, 14h00 Parking du Haras du Sauvoy Seine-et-Marne

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

Partez sur les traces de la Grande Guerre en forêt de Montgé !

Vous découvrirez les vestiges des combats qui se sont déroulés dans la forêt en 1914 ainsi que les traces de l’ancien camp retranché de Paris en 1915.

Animation accessible à un large public et aux familles. Circuit d’environ 2 km (1h de marche).

Parking du Haras du Sauvoy 51 Rue du Sauvoy 77165 Saint-Soupplets Saint-Soupplets 77165 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.iledefrance-nature.fr/sortie/sur-les-traces-de-la-grande-guerre-en-foret-regionale-de-montge/ »}]

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

Association Musée 14/18 Villeroy