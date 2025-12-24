Sur les traces des Animaux à Terres d’Oiseaux, Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis
Sur les traces des Animaux à Terres d’Oiseaux
Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Gironde
Détectives en herbe, partez à la recherche des traces des animaux du marais ! Accompagnés d’un inspecteur-animateur, vous passerez le marais au peigne fin à le recherche d’indices…
Poils, crottes ou empreintes, rien n’échappera à votre regard affuté !
C’est alors que vous verrez que des visiteurs discrets sont nombreux à se balader la nuit lorsque nous, nous dormons !
Une activité familiale, ludique, qui aiguisera votre sens de l’observation (et de l’enquête) ! .
Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 88 80 contact@terresdoiseaux.fr
