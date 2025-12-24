Sur les traces des Animaux à Terres d’Oiseaux, Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis

Sur les traces des Animaux à Terres d’Oiseaux

Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Gironde

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-02-17 2026-10-27

Détectives en herbe, partez à la recherche des traces des animaux du marais ! Accompagnés d’un inspecteur-animateur, vous passerez le marais au peigne fin à le recherche d’indices…

Poils, crottes ou empreintes, rien n’échappera à votre regard affuté !

C’est alors que vous verrez que des visiteurs discrets sont nombreux à se balader la nuit lorsque nous, nous dormons !

Une activité familiale, ludique, qui aiguisera votre sens de l’observation (et de l’enquête) ! .

Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 88 80 contact@terresdoiseaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sur les traces des Animaux à Terres d’Oiseaux

L’événement Sur les traces des Animaux à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2025-12-21 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde