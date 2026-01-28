Sur les traces des Communards : visite-spectacle

Du Temps des Cerises à l’Internationale, nous ferons résonner ces airs et chansons plus ou moins connus sur les derniers lieux témoins de cette époque. Des hauteurs de Belleville aux abords du cimetière du Père-Lachaise, c’est une balade très atypique dans le 20ème arrondissement qui vous attend, aussi ludique que pédagogique !

La guerre franco-prusse, qui avait fait chuter le Seconde Empire, venait d’infliger à Paris un siège terrible où, affamés, les habitants avaient dû abattre les animaux du zoo du Jardin des Plantes, pour les plus riches, quand les plus pauvres se contentaient de rats. Le gouvernement français capitule alors face à la Prusse. En mars 1871, les Parisiens se sentant trahis et humiliés s’insurgent et se révoltent en prenant le contrôle de la ville et proclament la Commune. 72 jours d’une glorieuse utopie sociale qui deviendra un mythe fondateur du socialisme et des luttes ouvrières.

Mais le gouvernement, réfugié à Versailles, entend bien écraser cette révolution populaire. Le 21 mai débute la Semaine sanglante où 130.000 militaires pénètrent dans Paris et se lancent dans une terrible chasse à l’homme. Les barricades s’érigent et au fil des combats, les Fédérés se réfugient dans l’Est parisien et plus particulièrement au Père-Lachaise où les derniers combats firent rage. Le 28 mai 1871, la dernière barricade tomba, c’en était fini de la Commune. L’Ordre était rétabli et « la République » avait gagné.

La troupe des Mystères du Vieux Paris revient pour vous proposer sa seconde visite spectacle sur le Paris de la Commune. Créée l’année dernière à l’occasion du 150ème anniversaire de la Commune de Paris, venez découvrir la glorieuse et tragique histoire de cette révolution sociale et populaire, en reprenant les chansons et les airs de l’époque.

Le dimanche 31 mai 2026

de 15h00 à 17h30

Le samedi 30 mai 2026

de 15h00 à 17h30

payant

30€/pers

Public jeunes et adultes.

