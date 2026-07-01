AGENDA · Paris 5e Arrondissement
Sur les traces des dinosaures Grande Galerie de l’Evolution Paris 5e Arrondissement
jeudi 16 juillet 2026 · Grande Galerie de l'Evolution · Paris 5e Arrondissement
Informations pratiques
Paris 5e Arrondissement
Sur les traces des dinosaures
Grande Galerie de l’Evolution 36 rue Geoffroy-Saint-Hilaire Paris 5e Arrondissement Paris
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-12-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-16
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Grande Galerie de l’Evolution 36 rue Geoffroy-Saint-Hilaire Paris 5e Arrondissement 75005 Paris Île-de-France
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English :
L’événement Sur les traces des dinosaures Paris 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-03 par Choose Paris Region