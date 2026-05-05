Sur les traces des verriers du Rouergue Camboulazet
Sur les traces des verriers du Rouergue Camboulazet samedi 20 juin 2026.
Camboulazet
Sur les traces des verriers du Rouergue
Versailes-Plage Camboulazet Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Projet patrimonial, scientifique et artistique en Pays Ségali
La manifestation se déroulera sur quatre journées, articulant médiation scientifique, démonstrations de savoir-faire verrier et propositions artistiques contemporaines.
18 & 19 juin Journées dédiées aux publics accompagnés
20 & 21 juin Journées tout public
Ouvert à l’ensemble des habitants et visiteurs, le programme comprendra
• une performance continue d’art verrier ;
• l’exposition Sur les traces des verriers du Rouergue sous chapiteau bambou (François Puech) ;
• des conférences scientifiques (archéologie, géologie, généalogie) ;
• des randonnées patrimoniales thématiques ;
• des animations artistiques (musique, danse, lumière) en partenariat avec l’AJAL ;
• une restauration et buvette assurées par des acteurs locaux.
Les fours seront allumés deux jours avant la manifestation et éteints un jour après. L’événement se déroulera indépendamment des conditions météorologique. .
Versailes-Plage Camboulazet 12160 Aveyron Occitanie atelier.toutesdirections@gmail.com
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English :
Heritage, science and art project in Pays Ségali
L’événement Sur les traces des verriers du Rouergue Camboulazet a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)