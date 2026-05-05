Camboulazet

Sur les traces des verriers du Rouergue

Versailes-Plage Camboulazet Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Projet patrimonial, scientifique et artistique en Pays Ségali

La manifestation se déroulera sur quatre journées, articulant médiation scientifique, démonstrations de savoir-faire verrier et propositions artistiques contemporaines.

18 & 19 juin Journées dédiées aux publics accompagnés

20 & 21 juin Journées tout public

Ouvert à l’ensemble des habitants et visiteurs, le programme comprendra

• une performance continue d’art verrier ;

• l’exposition Sur les traces des verriers du Rouergue sous chapiteau bambou (François Puech) ;

• des conférences scientifiques (archéologie, géologie, généalogie) ;

• des randonnées patrimoniales thématiques ;

• des animations artistiques (musique, danse, lumière) en partenariat avec l’AJAL ;

• une restauration et buvette assurées par des acteurs locaux.

Les fours seront allumés deux jours avant la manifestation et éteints un jour après. L’événement se déroulera indépendamment des conditions météorologique. .

Versailes-Plage Camboulazet 12160 Aveyron Occitanie atelier.toutesdirections@gmail.com

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English :

Heritage, science and art project in Pays Ségali

L’événement Sur les traces des verriers du Rouergue Camboulazet a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)