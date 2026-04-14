Visite, expositions et concert dans un jardin du Ségala, Le jardin de la Nauze, Camboulazet

Visite, expositions et concert dans un jardin du Ségala 5 – 7 juin Le jardin de la Nauze Aveyron

Entrée : 3 €

Participation au concert le dimanche après-midi : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite d’un jardin planté autour d’une vieille ferme du Ségala.

Dans le jardin, vous découvrirez des massifs de vivaces, un bassin, des buttes de permaculture et un verger, une spirale d’aromatiques.

-Cloître végétal au centre du jardin avec une table d’orientation permettant d’observer le Lévézou.

-Exposition de sculptures crées par la propriétaire, dispersées dans le jardin. Créations de land art, ateliers participatifs autour du feutrage de la laine et du Qi Gong.

-Concert chansons françaises avec orgue de barbarie avec Mr Zanzibar le dimanche 7 juin à 17h.

– Dans la grange aménagée en atelier, exposition de mes bouquets et créations végétales.

Le jardin de la Nauze 193 route de la Nauze, Noyes, 12160 Camboulazet Camboulazet 12160 Aveyron Occitanie 06 15 20 38 54 https://laurencelacombefleurs.fr https://www.instagram.com/laurencelacombefleurs/;https://www.facebook.com/laurencelacombefleurs Jardin organisé autour des bâtiments d’une ancienne ferme du Ségala. Un atelier a été crée dans la grange proposant des expositions saisonnières et la vente de bouquets confectionnés sur place (Appellation ‘Fabriqué en Aveyron’).

Vivaces, buttes et bacs en permaculture, bassin, roseraie et verger se succèdent dans ce jardin profitant d’une très belle vue sur le Lévézou. Placette au centre du village pour stationnement.

Visite d’un jardin planté autour d’une vieille ferme du Ségala.

©André Méravilles