UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Heiltz-le-Hutier

Sur les traces des Vikings Heiltz-le-Hutier

dimanche 16 août 2026 · Heiltz-le-Hutier

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Village
Ville
51300 Heiltz-le-Hutier
Département
Marne
Tarif

Heiltz-le-Hutier

Sur les traces des Vikings

Village Heiltz-le-Hutier Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 11:00:00
fin : 2026-08-16 22:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Organisé par l’association Loisirs d’Heiltz-le-Hutier. Animations, spectacles, restauration sur place.
De 11h à 22h.Tout public
Organisé par l’association Loisirs d’Heiltz-le-Hutier. Animations, spectacles, restauration sur place.   .

Village Heiltz-le-Hutier 51300 Marne Grand Est +33 6 02 12 64 64 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sur les traces des Vikings

Organized by the Loisirs d’Heiltz-le-Hutier association. Activities, performances, and food available on site.
From 11 a.m. to 10 p.m.

L’événement Sur les traces des Vikings Heiltz-le-Hutier a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne