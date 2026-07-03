Sur les traces des Vikings Heiltz-le-Hutier
dimanche 16 août 2026 · Heiltz-le-Hutier
Informations pratiques
Heiltz-le-Hutier
Sur les traces des Vikings
Village Heiltz-le-Hutier Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 11:00:00
fin : 2026-08-16 22:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Organisé par l’association Loisirs d’Heiltz-le-Hutier. Animations, spectacles, restauration sur place.
De 11h à 22h.Tout public
Organisé par l’association Loisirs d’Heiltz-le-Hutier. Animations, spectacles, restauration sur place. .
Village Heiltz-le-Hutier 51300 Marne Grand Est +33 6 02 12 64 64
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English : Sur les traces des Vikings
Organized by the Loisirs d’Heiltz-le-Hutier association. Activities, performances, and food available on site.
From 11 a.m. to 10 p.m.
L’événement Sur les traces des Vikings Heiltz-le-Hutier a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne