Informations pratiques

Heiltz-le-Hutier

Sur les traces des Vikings

Village Heiltz-le-Hutier Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 11:00:00

fin : 2026-08-16 22:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Organisé par l’association Loisirs d’Heiltz-le-Hutier. Animations, spectacles, restauration sur place.

De 11h à 22h.Tout public

Organisé par l’association Loisirs d’Heiltz-le-Hutier. Animations, spectacles, restauration sur place. .

Village Heiltz-le-Hutier 51300 Marne Grand Est +33 6 02 12 64 64

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English : Sur les traces des Vikings

Organized by the Loisirs d’Heiltz-le-Hutier association. Activities, performances, and food available on site.

From 11 a.m. to 10 p.m.

L’événement Sur les traces des Vikings Heiltz-le-Hutier a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne