Sur les traces d’Hélène Henry Croix jeudi 2 juillet 2026.

Croix

Sur les traces d’Hélène Henry

60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-07-02 20:30:00

Date(s) :

2026-07-02

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60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix 59170 Nord Hauts-de-France villacavrois@monuments-nationaux.fr

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English :

L’événement Sur les traces d’Hélène Henry Croix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme