Sur les traces d’Hélène Henry Croix
Sur les traces d’Hélène Henry Croix jeudi 2 juillet 2026.
Croix
Sur les traces d’Hélène Henry
60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02 20:30:00
Date(s) :
2026-07-02
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60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix 59170 Nord Hauts-de-France villacavrois@monuments-nationaux.fr
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English :
L’événement Sur les traces d’Hélène Henry Croix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme