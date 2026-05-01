Sur un air de Marilyn

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, un concert des classes de jazz vocal de Virginie Capizzi et de l’atelier jazz de Stéphane Audard célébrera le centenaire de la naissance de Marilyn Monroe.

Concert des classes de jazz vocal de Virginie Capizzi et de l’atelier jazz de Stéphane Audard pour le centenaire de la naissance de Marilyn Monroe.

Le samedi 23 mai 2026

de 22h00 à 23h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-24T01:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T22:00:00+02:00_2026-05-23T23:00:00+02:00



+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr



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