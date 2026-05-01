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Sur un air de Marilyn

Sur un air de Marilyn

Sur un air de Marilyn dimanche 24 mai 2026.

Département : Paris

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : <p></p>

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, un concert des classes de jazz vocal de Virginie Capizzi et de l’atelier jazz de Stéphane Audard célébrera le centenaire de la naissance de Marilyn Monroe.

Concert des classes de jazz vocal de Virginie Capizzi et de l’atelier jazz de Stéphane Audard pour le centenaire de la naissance de Marilyn Monroe.
Le samedi 23 mai 2026
de 22h00 à 23h00
gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-24T01:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T22:00:00+02:00_2026-05-23T23:00:00+02:00

 
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr


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