Sur un air de Marilyn
Sur un air de Marilyn dimanche 24 mai 2026.
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, un concert des classes de jazz vocal de Virginie Capizzi et de l’atelier jazz de Stéphane Audard célébrera le centenaire de la naissance de Marilyn Monroe.
Concert des classes de jazz vocal de Virginie Capizzi et de l’atelier jazz de Stéphane Audard pour le centenaire de la naissance de Marilyn Monroe.
Le samedi 23 mai 2026
de 22h00 à 23h00
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-24T01:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T22:00:00+02:00_2026-05-23T23:00:00+02:00
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr