SURF INK II Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Marennes-Hiers-Brouage

SURF INK II

Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 12:00:00

fin : 2026-04-18 00:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Marennes (17) Les 18 et 19 avril 2026, le Shapers Club House accueille la seconde édition du festival SURF INK. Un week-end unique où le bruit des guitares se mêle au bourdonnement des dermographes, dans une odeur de wax et d’encre.

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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27

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English :

Marennes (17) ? On April 18 and 19, 2026, the Shapers Club House hosts the second edition of the SURF INK festival. A unique weekend where the sound of guitars mingles with the buzz of dermographs, in a scent of wax and ink.

L’événement SURF INK II Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes