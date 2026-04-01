SURF INK II Marennes Marennes-Hiers-Brouage
SURF INK II Marennes Marennes-Hiers-Brouage samedi 18 avril 2026.
Marennes-Hiers-Brouage
SURF INK II
Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 12:00:00
fin : 2026-04-18 00:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19
Marennes (17) Les 18 et 19 avril 2026, le Shapers Club House accueille la seconde édition du festival SURF INK. Un week-end unique où le bruit des guitares se mêle au bourdonnement des dermographes, dans une odeur de wax et d’encre.
.
Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Marennes (17) ? On April 18 and 19, 2026, the Shapers Club House hosts the second edition of the SURF INK festival. A unique weekend where the sound of guitars mingles with the buzz of dermographs, in a scent of wax and ink.
L’événement SURF INK II Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Marennes-Hiers-Brouage (Charente-Maritime)
- Bal Trad et atelier de danse Marennes Marennes-Hiers-Brouage 18 avril 2026
- Concert Les p’tits fils de Jeanine Marennes Marennes-Hiers-Brouage 24 avril 2026
- Exposition d’art Le Bouton Haute Couture Forge Royale Marennes-Hiers-Brouage 27 avril 2026
- Circuit pédestre A la découverte des ports de Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime 1 mai 2026
- Balade botanique dans le marais de Brouage Citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage 2 mai 2026