Survoler 200 ans de photographie. Découvrir les appareils photo du musée Kronos et l’étonnant destin de l’un d’eux, Espace Patrimoine d’Albens, Entrelacs

Informations pratiques

Survoler 200 ans de photographie. Découvrir les appareils photo du musée Kronos et l’étonnant destin de l’un d’eux Samedi 19 septembre, 18h00 Espace Patrimoine d’Albens Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Dans le cadre commun des journées du Patrimoine et de l’anniversaire des 200 ans de la photographie, Kronos vous propose une animation le samedi 19 septembre à 18h sur le thème : « Survoler 200 ans de photographie. Découvrir les appareils photo du musée Kronos et l’étonnant destin de l’un d’eux »

Vous pourrez découvrir de nombreux appareils anciens, accompagnés des commentaires de Bernard Fleuret, photographe.

Entrée gratuite, mais réservation conseillée via contact@kronos-albanais.org

https://www.kronos-albanais.org/jep-2026-200-ans-de-la-photographie/

Espace Patrimoine d’Albens 177 rue du Mont-Blanc, Albens, 73410 Entrelacs Entrelacs 73410 Albens Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.kronos-albanais.org [{« link »: « mailto:contact@kronos-albanais.org »}, {« link »: « https://www.kronos-albanais.org/jep-2026-200-ans-de-la-photographie/ »}] Espace Patrimoine d’Albens

Collection archéologique gare et parkings à proximité

Dans le cadre commun des journées du Patrimoine et de l’anniversaire des 200 ans de la photographie, Kronos vous propose une animation le samedi 19 septembre à 18h sur le thème : « Survoler 200 ans »…

©Bernard Fleuret