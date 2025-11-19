SUZANE – LA LAITERIE Strasbourg

SUZANE Début : 2026-11-20 à 19:30. Tarif : – euros.

Chanson Pop ElectroOuverture des portes: 19h30 / Début: 1ère partieSuzane a conquis le public avec son énergie débordante, ses performances scéniques remarquées, et ses textes engagés. Après avoir marqué les esprits avec ses albums « Toï Toï » et « Caméo », l’artiste aux multiples facettes annonce un retour sur le devant de la scène avec une tournée 2025-2026 et la sortie d’un nouvel album « Millenium ». Sa force : une plume incisive, des textes puissants et une présence scénique magnétique. Entre chanson française à tendance réaliste, sonorités électro et nouvelle pop, Suzane refuse les étiquettes et ne suit pas la tendance, elle la bouscule. Sa musique est un miroir tendu à la société, où l’intime devient universel. Sur scène, son terrain de jeu favori, elle incarne une énergie brute, viscérale, contagieuse. Suzane y transcende les codes et offre des shows d’une intensité rare. C’est cette combinaison d’exigence technique, d’authenticité et de générosité qui la caractérise et l’a guidée tout au long du processus d’écriture de ce nouveau projet. © W Live

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67