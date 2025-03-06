SUZANE – OPERA GRAND AVIGNON Avignon

SUZANE – OPERA GRAND AVIGNON Avignon samedi 24 janvier 2026.

ASSOCIATION DES DEUX MAINS PRÉSENTE : SUZANESuzane a conquis le public avec son énergie débordante, ses performances scéniques remarquées, et ses textes engagés. Après avoir marqué les esprits avec ses albums Toï Toï et Caméo , l’artiste aux multiples facettes annonce un retour sur le devant de la scène avec une tournée 2025-2026.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

OPERA GRAND AVIGNON 1 RUE RACINE 84000 Avignon 84