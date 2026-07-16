Suzanne : Une histoire du cirque – L’Association du Vide, Anna Tauber, Fragan Gehlker, Colonnes, Blanquefort

Informations pratiques

Suzanne : Une histoire du cirque – L’Association du Vide, Anna Tauber, Fragan Gehlker Mercredi 10 février 2027, 20h30 Colonnes Gironde

de 9 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-10T20:30:00+01:00 – 2027-02-10T21:50:00+01:00

Fin : 2027-02-10T20:30:00+01:00 – 2027-02-10T21:50:00+01:00

L’amour du risque

Dans les années 50, Suzanne et Roger écument les pistes de cirque avec leur stupéfiant numéro de voltige à 10 mètres de haut, sans filet. En 2017, Anna Tauber, circassienne hors-piste, rencontre Suzanne, 84 ans. Commence alors un dialogue au long cours entre le cirque d’hier et celui d’aujourd’hui, un parcours semé d’embûches, de hasards et de souvenirs. Assemblage d’archives, d’enregistrements sonores et de collages, le résultat fascine. Avec ce spectacle hybride et sensible, entre documentaire, cinéma et récit, Anna Tauber et Fragan Gehlker, ouvrent la malle à souvenirs pour en déplier l’étoffe des acrobates faite de fulgurances, de prises de risque, de transmission et d’oubli. Une histoire de la vie ?

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 95 49 00 http://carrecolonne.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/suzanne-une-histoire-du-cirque.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. TRAM C arrêt Frankton / BUS Lianes 6 arrêt Mairie Station / VCUB Mairie de Blanquefort / VOITURE / Rocade sortie 6 direction Blanquefort centre-ville

Anna Tauber et Fragan Gehlker, ouvrent la malle à souvenirs pour en déplier l’étoffe des acrobates faite de fulgurances, de prises de risque, de transmission et d’oubli. Une histoire de la vie ?

Jean-Claude Leblanc