Suzanne Vega Roubaix

Suzanne Vega

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 20:00:00

fin : 2026-03-17 22:00:00

Date(s) :

2026-03-17

Véritable conteuse d’histoires poétiques, Suzanne Vega illumine toujours la scène avec la sincérité et la finesse qui font sa marque. Reine du folk des années 80, elle mêle mélancolie et engagement dans des chansons empreintes d’authenticité, explorant la vie citadine et les histoires humaines avec une poésie subtile.

Son folk élégant, sublimé par sa guitare sèche, continue de toucher les cœurs, portée par des tubes intemporels comme Luka, triple nominée aux Grammy Awards et récipiendaire du MTV Music Award du meilleur clip féminin. Véritable icône de sa génération, Suzanne Vega déploie une palette musicale riche, allant même jusqu’à des atmosphères bossa nova rappelant ses racines à Spanish Harlem.

Sur la scène du Colisée, elle offre un moment rare et précieux, un rendez-vous avec une grande dame de la musique qui sait toucher l’âme avec légèreté et intensité.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

A true poetic storyteller, Suzanne Vega always lights up the stage with her trademark sincerity and finesse. Queen of 80s folk, she blends melancholy and commitment in songs imbued with authenticity, exploring city life and human stories with subtle poetry.

Her elegant folk, sublimated by her acoustic guitar, continues to touch hearts, carried by timeless hits such as Luka, a three-time Grammy Award nominee and winner of the MTV Music Award for Best Female Video. A true icon of her generation, Suzanne Vega deploys a rich musical palette, including bossa nova atmospheres reminiscent of her Spanish Harlem roots.

On the Colisée stage, she offers a rare and precious moment, a rendezvous with a great lady of music who knows how to touch the soul with lightness and intensity.

