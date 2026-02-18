Swing et chansons françaises Antogny-le-Tillac

Swing et chansons françaises

22 route de Richelieu Antogny-le-Tillac Indre-et-Loire

Début : Samedi 2026-03-07

2026-03-07

Organisé par Les Têtes à Claques et Gym Antonic.

Spectacle assuré par le Carré Jazz Society, orchestre réunissant 20 musiciens passionnés.

Deux séances 17h00 et 20h30.

Réservez vite votre place !

C’est toujours un événement lorsque le Grand Orchestre Carré Jazz Society se produit sur scène ! Cette année encore venez vous régaler avec leur nouveau spectacle Jazz & Chansons Françaises.

A ne manquer sous aucun prétexte ! Les 20 musiciens passionnés vous attendent…

Réservez vite votre place ! 12 .

22 route de Richelieu Antogny-le-Tillac 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 33 27 53 80

English :

Organized by Les Têtes à Claques and Gym Antonic.

Performed by the Carré Jazz Society, an orchestra of 20 passionate musicians.

Two sessions: 5:00 p.m. and 8:30 p.m.

Reserve your place now!

