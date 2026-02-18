Swing et chansons françaises Antogny-le-Tillac
Swing et chansons françaises Antogny-le-Tillac samedi 7 mars 2026.
Swing et chansons françaises
22 route de Richelieu Antogny-le-Tillac Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Organisé par Les Têtes à Claques et Gym Antonic.
Spectacle assuré par le Carré Jazz Society, orchestre réunissant 20 musiciens passionnés.
Deux séances 17h00 et 20h30.
Réservez vite votre place !
Organisé par Les Têtes à Claques et Gym Antonic.
C’est toujours un événement lorsque le Grand Orchestre Carré Jazz Society se produit sur scène ! Cette année encore venez vous régaler avec leur nouveau spectacle Jazz & Chansons Françaises.
A ne manquer sous aucun prétexte ! Les 20 musiciens passionnés vous attendent…
Deux séances 17h00 et 20h30.
Réservez vite votre place ! 12 .
22 route de Richelieu Antogny-le-Tillac 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 33 27 53 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by Les Têtes à Claques and Gym Antonic.
Performed by the Carré Jazz Society, an orchestra of 20 passionate musicians.
Two sessions: 5:00 p.m. and 8:30 p.m.
Reserve your place now!
L’événement Swing et chansons françaises Antogny-le-Tillac a été mis à jour le 2026-02-18 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme