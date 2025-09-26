Swing & Love Stories Le Son de la Terre PARIS 05

Swing & Love Stories Le Son de la Terre PARIS 05 samedi 14 février 2026.

Au programme : les plus belles mélodies de Disney revisitées en jazz, des chansons françaises qui parlent d’amour, et les grands standards intemporels qui font battre les cœurs.

Trois voix en harmonie, une atmosphère élégante et joyeuse, pour une Saint-Valentin pleine de charme et de swing.

The Swing Birds : Alice Fraiche, Mathilde de Carné, Morgane Dessislava

Piano : Zoé Sedano

Contrebasse : Cédric Caillaud

Batterie : Clément Brajtman

Pour la soirée des amoureux, les Swing Birds vous invitent à un voyage musical placé sous le signe de la tendresse et de la magie.

Le samedi 14 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-14T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T20:00:00+02:00_2026-02-14T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05