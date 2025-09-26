Swing & Love Stories Le Son de la Terre PARIS 05
Swing & Love Stories Le Son de la Terre PARIS 05 samedi 14 février 2026.
Au programme : les plus belles mélodies de Disney revisitées en jazz, des chansons françaises qui parlent d’amour, et les grands standards intemporels qui font battre les cœurs.
Trois voix en harmonie, une atmosphère élégante et joyeuse, pour une Saint-Valentin pleine de charme et de swing.
The Swing Birds : Alice Fraiche, Mathilde de Carné, Morgane Dessislava
Piano : Zoé Sedano
Contrebasse : Cédric Caillaud
Batterie : Clément Brajtman
Pour la soirée des amoureux, les Swing Birds vous invitent à un voyage musical placé sous le signe de la tendresse et de la magie.
Le samedi 14 février 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-14T21:00:00+01:00
fin : 2026-02-14T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-14T20:00:00+02:00_2026-02-14T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05