Swiss AI Weeks 2026 – Vibe Coding x ODD, Maison de l’Avenir, Genève

Informations pratiques

Swiss AI Weeks 2026 – Vibe Coding x ODD Lundi 14 septembre, 17h30 Maison de l’Avenir

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T17:30:00+02:00 – 2026-09-14T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-14T17:30:00+02:00 – 2026-09-14T22:30:00+02:00

Maison de l’Avenir Rue fendt 1 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/en-ch/shop/conference-de-pierre-gilbert-a-la-maison-de-lavenir-W6ZL6KKY8A »}]

Vibe Coding : l’IA crée, l’humain garde le cap