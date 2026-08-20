AGENDA · Genève
Swiss AI Weeks 2026 – Vibe Coding x ODD, Maison de l’Avenir, Genève
lundi 14 septembre 2026 · Maison de l'Avenir · Genève
Informations pratiques
Swiss AI Weeks 2026 – Vibe Coding x ODD Lundi 14 septembre, 17h30 Maison de l’Avenir
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T17:30:00+02:00 – 2026-09-14T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-14T17:30:00+02:00 – 2026-09-14T22:30:00+02:00
Maison de l’Avenir Rue fendt 1 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/en-ch/shop/conference-de-pierre-gilbert-a-la-maison-de-lavenir-W6ZL6KKY8A »}]
Vibe Coding : l’IA crée, l’humain garde le cap
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