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Swiss AI Weeks 2026 – Vibe Coding x ODD, Maison de l’Avenir, Genève

lundi 14 septembre 2026 · Maison de l'Avenir · Genève

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Lieu
Maison de l'Avenir
Adresse
Rue fendt 1
Ville
1201 Genève
Tarif
Gratuit

Swiss AI Weeks 2026 – Vibe Coding x ODD Lundi 14 septembre, 17h30 Maison de l’Avenir

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T17:30:00+02:00 – 2026-09-14T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-14T17:30:00+02:00 – 2026-09-14T22:30:00+02:00

Maison de l’Avenir Rue fendt 1 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/en-ch/shop/conference-de-pierre-gilbert-a-la-maison-de-lavenir-W6ZL6KKY8A »}]
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