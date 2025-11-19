SYLVAIN FERGOT – SYLVAIN FERGOT – INCOHERENCES – THEATRE A L’OUEST Caen

SYLVAIN FERGOT – SYLVAIN FERGOT – INCOHERENCES Début : 2026-10-16 à 21:00. Tarif : – euros.

Commencer le skate après 30 ans, c’est incohérent. Finir aux urgences à la première tentative, aussi. Quoi que. En retraçant sa vie et celle des humains qui l’entourent, Sylvain est arrivé à la conclusion que nous sommes une espèce profondément incohérente. Et tant mieux, c’est plus marrant comme ça. Aussi, cela permet d’écrire un spectacle. Un spectacle où l’on s’interroge entre autres sur l’éducation, l’écologie et même le plaisir féminin. Tout cela n’est pas cohérent ? Pour une fois, peut-être que si. Reconnu pour sa finesse d’écriture et ses envolées absurdes, le flegme de Sylvain cache une puissance comique qui vous amène du rire au fou rire sans l’avoir vu venir.

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14