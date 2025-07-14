Sylvain Riéjou – Qu’est-ce qui pourrait sauver l’amour ? POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg

Sylvain Riéjou – Qu’est-ce qui pourrait sauver l’amour ? Mardi 9 juin 2026, 19h00, 20h30 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

6€ > 26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T19:00:00 – 2026-06-09T19:45:00

Fin : 2026-06-09T20:30:00 – 2026-06-09T21:15:00

Qu’est-ce qui pourrait sauver l’amour ? est la nouvelle création de Sylvain Riéjou, artiste associé à POLE-SUD. Comme un écho à sa première pièce, Mieux vaut partir d’un cliché que d’y arriver, également programmée en début de saison, il imagine cette fois une comédie musicale sur l’amour, en interrogeant nos clichés romantiques, à partir de la célèbre chanson de Daniel Balavoine. Il les déjoue en faisant incarner ce thème par des personnes de tous horizons : personnes âgées ou jeunes, timides ou extraverties, en situation de handicap ou valides ; et entrelace joyeusement leurs chansons de gestes illustrant des moments de leur vie amoureuse, réelle ou rêvée.

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?id_spectacle=40002324&lng=1 »}]

©Perrine Cuyollaa