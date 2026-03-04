T.E.S. Prod, L’Ampli, Fontenay-le-Fleury

T.E.S. Prod Samedi 11 avril, 18h30 L’Ampli Yvelines

Tarif unique 5€, gratuit pour les – de 12 ans

Pour la deuxième fois cette saison, Tous En Scène s’emparent de L’Ampli pour une soirée festive et musicale. Venez soutenir ces artistes qui vivent pour la musique lors de ce concert printanier !

https://www.tesprod.fr/

L'Ampli, lieu culturel dédié aux pratiques musicales, a ouvert ses portes en 2020. Structure culturelle hybride, il est composé d'une salle de concert pouvant accueillir 200 personnes, de studios de répétitions et d'enregistrements équipés des toutes dernières technologies, et d'un studio de webradio.

Ouvert à tous les publics, amateurs ou professionnels, L’Ampli se veut être un lieu de création, d’échanges et de rencontres où tous les genres musicaux ont leur place.

Tout au long de l’année, de nombreux événements musicaux (concerts, jam session, karaoké, ateliers…) mais aussi des spectacles programmés par le Théâtre-Cinéma de Fontenay-le-Fleury en délocalisation rythmeront cet espace.

L’Ampli accueille à nouveau les talents passionnés de Tous En Scène pour une soirée musicale printanière ! concert tous en scène